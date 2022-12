Boxeo fuera de Juegos Olimpicos corta la sueños de jovenes pujilistas: Jiga

Israel “Jiga” González es un boxeador profesional que ha sobresalido por sus grandes peleas a nivel nacional e internacional. Oriundo de Los Cabos, Baja California Sur, ha ido subiendo escalones en los niveles profesionales para ganarse un nombre dentro del cuadrilátero y aspirar a los títulos internacionales, pero ¿qué fue de su etapa amateur y su paso por el comité olímpico?

A mí en lo personal el boxeo amateur me gustaba mucho, yo mi sueño era llegar a una olimpiada, ser parte del comité olímpico, de la selección mexicana de boxeo, siempre me interesó; gané una medalla en Irapuato, medalla de bronce. A nivel nacional, siempre estuve a la sombra de Joselito Velázquez y de Alejandro Burgos yo estuve convocado para acceder al comité pero nunca me hablaron porque él retaba en ese lugar, yo peleé contra Alejandro Burgos; de hecho le gané, pero le dieron la pelea a él entonces siempre aquí en México llevan a sus favoritos

Acerca del reciente revuelo que ha surgido en torno al boxeo en los Juegos Olímpicos y su probable eliminación de estos, el “Jiga” comentó que desde hace aproximadamente 2 años a los pugilistas profesionales ya se les permite participar y que la polémica surgida en los últimos días pueda deberse a la inconformidad de algunos en cuanto a la clasificación de los mismos, pues desde hace tiempo las peleas se llevan a cabo sin careta, es decir, al modo profesional y que incluso han participado peleadores que ya cuentan con campeonatos mundiales.

Por esta razón, CPS Noticias lanzó la pregunta directa e inevitable acerca de que si él estaría de acuerdo con que se retirara el boxeo de los Juegos Olímpicos a lo que respondió con una rotunda negativa:

“Fíjate que no, porque es uno de los sueños que está en mente cuando un boxeador inicia, siempre para entrar a profesionalismo, tiene que haber una base, entonces una base que es el boxeo amateur, entonces al momento en que quiten a nivel mundial el boxeo de los Juegos Olímpicos ya no va a haber una motivación para los muchachos a llegar y estar dentro del boxeo amateur, prácticamente se iba a acabar, un muchachito de 15 o 16 años no puede brincar a profesional, ¿Qué van a hacer? Ya no va a haber esa motivación extra que es llegar a Juegos Olímpicos”

Gracias a la perspectiva de Israel “Jiga” González queda claro el impacto que tendría la eliminación del boxeo de los Juegos Olímpicos, sobre todo en los jóvenes que aspiran a convertirse en profesionales.