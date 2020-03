Brad Pitt podría perder la custodia de sus hijos por Jennifer Aniston

Angelina Jolie supuestamente ha vuelto a discutir con Brad Pitt luego de enterarse de que sus hijos tuvieran contacto con la exesposa del actor estadounidense Jennifer Aniston.

Según recoge el medio The Sun, fuentes cercanas a la expareja revelaron que Angelina Jolie pedirá una nueva evaluación de la custodia exclusiva de sus seis hijos y también exigió a Brad Pitt que prohíba a Jennifer Aniston ver a los niños.

