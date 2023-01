Brendan Fraser da emotivo discurso durante los Critic’s Choice Awards

El pasado 15 de enero el actor estadounidense Brendan Fraser, emitió un emotivo discurso al ganar el premio como mejor actor por la película “The Whale” (La Ballena), dirigida por Darren Aronofsky, durante la 28° edición de los Critic’s Choice Awards, un evento que se encarga de distinguir y premiar a lo mejor de la industria cinematográfica.

En dicha ceremonia no sólo aprovechó para reconocer el trabajo de sus compañeras de reparto, Sadie Sink y Hong Chau, sino también agradecer al director de cine por haberlo rescatado.

“Estaba en el desierto, y probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me has encontrado. Y como todos los mejores directores, te has limitado a mostrarme por dónde tenía que ir para llegar a donde necesitaba estar”, dedicó el actor a Darren Aronofsky.

En su discurso Brendan explicó que el tema principal de “The Whale” es el amor y la redención para encontrar la luz en un lugar oscuro, por lo que pidió que pidió a las personas que se sintieran identificadas con esta película que no se rindieran. Asimismo, dijo sentir afortunado por haber podido trabajar con un conjunto increíble.



Brendan Fraser gana el premio a mejor actor en los #CriticsChoiceAwards por #TheWhale este señor se merece todo y su discurso es el que más me ha podido emocionar ♥️♥️♥️♥️ Muchísimas felicidades Fraser pic.twitter.com/dHlzlnkmwm — La batcueva del cinéfilo 🦇🌆 (@brucebatman007) January 16, 2023

“Quiero que sepas que si tú también puedes tener la fuerza para ponerte en pie e ir hacia la luz. Pasarán cosas buenas”.

“The Whale” (La Ballena)

La ballena trata sobre la vida de un hombre que se encuentra al borde del colapso, debido a los problemas de obesidad mórbida y cardiacos que sufre, el cual intenta reconciliarse con su hija adolescente. Es un sujeto solitario que se gana la vida dando clases en línea y cuya única compañía es la enfermera que cuida de él, quien es la única persona con la que puede compartartir su trágico pasado.

Su regreso

Brendan permaneció lejos de los reflectores por más de 10 año a causas de diversos problemas como complicaciones salud, el fallecimiento de su madre y una situación de abuso sexual por parte de un alto mando de la industria hollywoodense.

Al principio de los 2000 su carrera parecía ir en despegue, pues encabezaba grandes proyectos taquilleros como “Jorge de la Selva”, “La momia”, “Viaje al centro de la tierra” y “Al diablo con el diablo”, sin embargo, de un día para otro no se supo más de él, hasta ahora con su regreso.

Fraser tuvo que someterse a distintas intervenciones a lo largo de siete años, lo cual lo incapacitó económica y laboralmente, según conto el actor, pero esa no fue la única razón, pues a eso se sumó el hecho de que fue victima de abuso sexual por parte de Philip Berk, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y el fallecimiento de su madre a causa de cáncer en el 2016.

No obstante, después de haber permanecido ausente en la industria por muchos años, anunció su regreso definitivo, participando en grandes proyectos como “Killers of the Flower Mood” de Martin Scorsese, “Batgirl” de los directores Bilall Fallah y Adil El Arbi y “Ni un paso en falso” de Steven Soderbergh.