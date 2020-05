Brian May, guitarrista de Queen sufrió un ataque al corazón

La mañana de este lunes, el guitarrista de la banda inglesa Queen, dio a conocer que además de haber sufrido de una lesión a causa de un incidente de jardinería a principios de mayo, también sufrió de graves complicaciones cardíacas.

En el video que publicó en su red social, relata la odisea de incidentes por los que tuvo que pasar durante este mes.

“Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi … mi glúteo mayor”, dijo en un video este lunes, señalando que asumió que la lesión fue la causa del dolor que sentía. Sin embargo, una semana después, el rockero dijo que todavía estaba en “agonía”, lo que lo llevó a hacerse una resonancia magnética de su columna vertebral, que reveló un nervio ciático comprimido. El nervio, dijo May, estaba “severamente comprimido y es por eso que tuve la sensación de que alguien me estaba poniendo un destornillador en la espalda”.

Además del dolor de glúteos, May reveló que sufrió de un ataque al corazón.

“En medio de toda la saga del dolor de nalga tuve un pequeño ataque al corazón”, dijo, y agregó que soportó alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho.

En el video, May reveló que su médico lo llevó al hospital, donde descubrió que tenía tres arterias bloqueadas y que los médicos lo trataron como un “caso de emergencia”.

“En realidad resultó que tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón”, expresó en el video.

El músico dice estar mejor que antes, luego de una “operación increíble” en la cual le colocaron tres tubos de malla de alambre que ayudan a mantener una arteria abierta.

“Cuando llegué, fue como si nada hubiera pasado: no podía sentir que habían estado aquí, no podía sentir nada”, dijo.

Cabe recordar que el mes pasado que Brian May junto a Roger Taylor junto a Adam Lambert, colaboraron para lanzar una nueva versión de “We Are The Champions” de Queen, renombrándola a “You Are The Champions”, canción la cual sus ingresos fueron destinados al Fondo de Respuesta Solidaria para el COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud.