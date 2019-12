Brillan en el escenario de Sabor a Cabo Maluma y Ana Torroja

Con aplausos y gran algarabía recibió el público de Los Cabos a Maluma y Ana Torroja, en Sabor a Cabo 2019 teniendo como escenario el Campo de Golf del Club Campestre.

Empezó su presentación con el tema Mala Mía, Corazón, Vente pa’ca, Chantaje, La Respuesta, El Perdedor, entre otras más. Hizo bailar a los asistentes que lo recibieron con aplausos gritos y vivas.

Maluma dijo estar muy contento de conocer Los Cabos y prometió regresar pero de vacaciones para disfrutar de estas bellezas naturales, definió su show como íntimo, privado, interpretó temas de su más reciente material, Cómo hacerte entender, El Perdedor, Bella. El cantante colombiano cantó el Rey, dijo, en agradecimiento al respaldo que ha tenido su música en este país. Cerró su presentación con su tema de gran éxito Felices los 4.

En tanto Ana Torroja interpretó Hoy no me puedo levantar, Me Cuesta tanto olvidarte, No me canso, Colores en el viento, Llama , entre otros de sus éxitos .

Previo a la presentación de Maluma y Ana Torroja directivos de Canirac y Sabor a Cabo hicieron entrega del donativo de una bombera al cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas.

De igual forma se dio a conocer los ganadores del concurso gastronómico, ante la presencia del notario número 7, José Alberto Salazar.

Ganadores en las distintas categorías en línea, el desarrollo Santos, al mejor servicio, Santos, mejor platillo, Sunset de Mina Lisa y al mejor platillo Sando, el mejor marinado, platillo con vino, Sando y Casa Madero el vino favorito.

fotos: Noé Avilés