Brinda Zofemat su decálogo para el cuidado de las playas

El Departamento de la Zona Federal Marítima (Zofemat) del H. XVII Ayuntamiento de La Paz brinda su decálogo de recomendaciones para el cuidado de las playas dirigido a los locales y visitantes durante las vacaciones de Semana Santa informó su titular, Franco Castro Álvarez.

“Les sugerimos a los turistas que disfruten de nuestras bellezas naturales, pero que lo hagan respetando el medio ambiente, que cuiden las playas, que nos pertenecen a todos, por lo que les compartimos algunas recomendaciones”.

La basura que generes durante tu estancia almacenarla y llévatela, si llevas mascota recoge sus heces, sí llegas a un lugar donde hay manglar no cortarlo, no meter el carro en la arena y dunas, son condiciones que se deben respetar, así como la vida marina y la fauna del espacio que visiten.

Además se debe obedecer la señalética que hay en los lugares, siempre hay un anuncio que establece que está permitido y que no, que las mascotas no persigan la fauna, se deben estacionar en los lugares permitidos, no debes ingresar tú vehículo a la orilla de la playa, ya que hay zonas de anidación de tortugas, sí hacen fogatas deben percatarse de apagarla totalmente, se debe cubrir con arena, no echarle agua.