Brindarán apoyo a vecino de CSL que perdió su vivienda en incendio

Los Cabos. – Luego de que un incendio dejara sin vivienda al señor Juan Silva Montaño, vecino de la colonia Lomas del Sol, tercera etapa en Cabo San Lucas, el Gobierno de Los Cabos que preside Armida Castro Guzmán le brindó apoyo con el material para reconstruirla.

Bajo las intervenciones de la presidenta de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, a través de la Dirección Municipal de Atención Ciudadana y el Sistema DIF Los Cabos, se hizo entrega de láminas, fajillas, barrotes, petatillo y un tinaco.

El señor Juan Silva Montaño, comentó: “me hablaron por teléfono porque se me había quemado mi casa, yo estaba trabajando cuando esto ocurrió, el domingo 26 de abril y el Gobierno de Los Cabos a través de la solicitud de un vecino me apoyó con láminas, triplays y barrotes. Estoy muy agradecido con la señora Armida Castro Guzmán por la ayuda que me dio, muchas gracias”.