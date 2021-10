Britney Spears y su novio anuncian la llegada de un nuevo integrante

Luego de la tutela y abusos que vivió por más de 13 años al lado de su progenitor, la Princesa del Pop ha comenzado a disfrutar de libertad. Desde el anunciar su reciente compromiso con su actual pareja Sam Asghari, hasta darle la bienvenida a un nuevo miembro en su familia.

La cantante ha compartido la noticia a través de la cuenta de Instagram de su prometido Asghari, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores, mediante un video en donde presentan a Porsha, una cachorrita doberman. Un punto importante a mencionar es que Spears, mientras se encontraba bajo tutela, no tenía derecho a tomar sus propias decisiones.

En el video se escucha la voz de la cantante de Oops I did it again preguntando quién es la nueva integrante, luego Ashari, procede a presentar a la tierna cachorrita Porsha, que fue un regalo de él para que Britney se sienta protegida.

“Se llama Porsha, tiene el objetivo de amarte incondicionalmente y será entrenada para protegerte de cualquiera que se te acerque con malas intenciones”, dijo Asghari a Spears.

Recordemos que la pareja se conoció en el 2016, en las filmaciones del sencillo “Slumber Party”, de la Princesa del Pop, desde entonces Asghari, ha sido el acompañante y gran apoyo de Spears. El pasado domingo 12 de septiembre anunciaron su compromiso en redes sociales, en donde la cantante de 39 años mostró un anillo de diamantes, seguido de la leyenda “¡No puedo creerlo!” Noticia que conmovió a millones de fanáticos, que se alegran que la Princesa del Pop, por fin esté disfrutando de su vida, después de 13 años de tutela.

Hasta el momento no sabemos si la pareja, en un futuro ampliará la familia, ya que el deseo de Britney siempre fue ser madre nuevamente. Actualmente tiene 2 hijos con su expareja el rapero Kevin Federline, quien tiene la custodia de ambos actualmente.