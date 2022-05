Confirman brote de Covid-19 en San Antonio

Autoridades sanitarias confirmaron la presencia de un brote de Covid-19 en San Antonio. El coordinador municipal de Salud de La Paz, Juan Manuel Plascencia Estrada, aseguró que ya se está atendiendo esta situación:

Detalló que las personas contagiadas únicamente han presentado síntomas leves. Sin embargo, aseguró que se están tomando las medidas pertinentes y que ya se estableció el cerco epidemiológico:

“Los pacientes realmente están siendo ambulatorios. No hemos tenido aumento de hospitalizaciones y mucho menos de defunciones, gracias a Dios. Realmente, te comento, han sido casos ambulatorios, pero no dejan de ser prioritarios. Hay que seguir las recomendaciones, seguir con el resguardo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una enfermedad bastante contagiosa”, afirmó.

Plascencia Estrada mencionó que el poblado presenta un alto índice de positividad. De las pruebas realizadas, el 50% han dado un resultado positivo. Por ello, hizo un llamado a reforzar las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19.

“Es importante lo que hemos venido comentando desde el inicio de la pandemia, no bajar la guardia y no relajarse porque sabemos que este virus gracias al tema de vacunación ha sido menos agresivo, pero eso no quiere decir que no esté presente”, comentó.