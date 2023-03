Bucaneros continuará con actividad en este 2023 con partidos de exhibición

Integrantes del equipo de Bucaneros de Los Cabos, quienes estaban preparando su temporada 2023, sufrieron un revés por parte de la Liga Norte de Beisbol a la que pertenecen, luego de que se diera a conocer que, desafortunadamente, no tendrán actividad oficial durante el 2023.

Sobre esto, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos tuvo oportunidad de platicar con Iván Ahumada, presidente del Club Bucaneros de Los Cabos, quien mencionó que el martes 21 de marzo habían tenido una reunión para tratar de salvar la liga de este 2023. Sin embargo, no fue posible debido a que la liga está conformada por ocho equipos de los cuales, seis participaron la temporada anterior, mientras que los dos restantes, presentaron diversos problemas tanto económicos como de organización. Es así que, aunque el béisbol sea de mucha pasión, desafortunadamente, la pasión no lo es todo. Por lo que una liga de cuatro equipos no era rentable para armar un buen espectáculo.

“La Liga decidió que cuatro equipos no éramos competitivos, que iba a hacer un torneo y que nos preparamos mejor para 2024. Estamos trabajando en eso, de hecho, ayer tuvimos una junta con toda la Liga, vamos a entrar más equipos de Baja California Sur y vamos a agrandar la Liga. Queremos tener 10 equipos para la próxima temporada, mínimo ocho”.

En cuanto a la euforia que se ha desatado por el clásico de béisbol donde la Selección Nacional hizo vibrar y soñar a la gente con el campeonato; Ahumada considera que la ausencia de actividad profesional en el municipio sí afecta en el ánimo de los aficionados que vienen de vibrar con los triunfos de la selección ante grandes equipos como Puerto Rico o ante Estados Unidos, ya que si nunca habían visto juegos de beisbol, ahora convivían con sus hijos viendo estos grandes partidos.

“Siempre va a ser un golpe bajo no tener temporada, era algo que no nos esperábamos, nosotros ya teníamos todo preparado, uniformes del equipo, teníamos contrataciones, vuelos, hospedajes, todo y obviamente es una pérdida económica pero no puedes forzar las cosas, yo puedo forzar las cosas en mi club, pero no forzarlas en la Liga, y la Liga decidió que así no funcionaba y, ni modo, a someternos”.

Iván comentó que continuarán trabajando, además mencionó que en abril tendrá tryouts para buscar más talento local, así como convenios con la Academia del Pacífico y con Leones de Yucatán que es el campeón actual de la Liga Mexicana y, con ello, seguir manteniendo la pasión por el béisbol en Los Cabos.