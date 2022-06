Bucaneros se lleva de nueva cuenta clásico sudcaliforniano

Lo vivido en esta última serie fue interesante, Delfines tenía ganas de escalar posiciones, tomar la revancha luego de la primera derrota que Bucaneros le propinó en la primera serie de la Liga Norte de México, pero las cosas no resultaron como los paceños esperaban, dado que el ímpetu de la novena cabeña fue superior aunque no fue del todo fácil.

3 juegos de pura acción y buen béisbol sobre el diamante del campo Leonardo Gastelum, donde la gente no falló y estuvo dando calor a su equipo para que no perdieran las ganas; no obstante, el primer juego inició mal, luego de un cuadrangular de Delfines en el tramo final de la novena entrada por parte de Andy Vázquez y así llevarse la satisfacción con un resultado final 6-5.

Para la segunda fecha de la serie, el mal papel de la tarde anterior debía revertirse; los piratas debían salir con mejor cara y así terminó siendo, en un tremendo juegazo que se disfrutó de principio a fin.

En la primera entrada, los locales ya comenzaban festejando con un buen cuadrangular que dibujó 2 carreras en el marcador a través del cubano Lázaro Alonso; después, en el cuarto episodio, los visitantes reaccionarían para igualar el asunto dejándolo en 2-2 y, para el resto del encuentro, Bucaneros se elevó de gran manera imponiéndose con un total de 6-2 dejándolo prácticamente ganado, pero Delfines siguió luchando y con batazos de Sneider Bautista, Mario Vega y un home run de Andy Vasquez, la cosa concluyó en un cerrado 6-5 para Bucaneros igualando la serie.

Ya para el último juego, el que definiría el clásico sudcaliforniano en su segunda edición fue a favor de la novena cabeña con un marcador final de 10-5 que luce a simple vista como algo que aparentemente no fue tan complejo para los de Orlando Merced, pero es importante decir que fue un ida y vuelta en todo momento, ninguno dejaba de hacerse daño, uno sumaba, después se empataba y así sucesivamente; hasta que en la octava entrada Adolfo Valdez logró un vuelacerca impresionante que ayudó a la causa para despegar con el número de carreras y así, quedándose con la esperada victoria.

Bucaneros de Los Cabos no quita el dedo del renglón y siguen sintiendo el frío de la cima en la Liga Norte de México; esto demuestra, una vez más que es el mejor de Baja California Sur.