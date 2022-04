Bucaneros se estrena con victoria

Una noche para el recuerdo, el inicio de una nueva liga se vivió la noche del jueves 28 de abril en el inmueble Arturo C. Nahl, el regreso del béisbol llegó con todo a Baja California Sur y qué mejor que inaugurarlo con las 2 novenas que representan Baja California Sur pero como bien sabe, en el béisbol no hay igualdad, no existe el empate y la victoria se decantó para los cabeños.

Muchísima gente se dio cita para apoyar a sus respectivos equipos, un buen protocolo de inauguración con la primera bola lanzada por parte del gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío y de la presidenta municipal, Ing. Milena Quiroga Romero; posterior a eso, se dio el esperado show de pirotecnia que disfrutó la grada presente y luego se dio pie al tan ansiado juego entre los equipos sudcalifornianos que entregaron un buen espectáculo, al nivel de lo que se esperaba.

14-4 fue la pizarra final, a favor de Los Piratas, quienes en todo momento mostraron su superioridad, desde la 4ta alta, Bucaneros ya lo iba ganando 11-2; para la sexta alta, Delfines sumó sus 2 últimas carreras y poco después, dentro de la misma entrada, el resultado llegó a lo que hoy se conoce, a partir de eso ya no se movió más y la celebración se quedó para la novena choyera quien no defraudó a los suyos.

Un gran trabajo en equipo fue el que se demostró a lo largo y ancho del diamante sobre cada posición, cada uno cumpliendo lo suyo por parte de Bucaneros, dando especial reconocimiento al pitcher Jacinto García quien no permitió desplegar el bateo de los locales, impidiéndoles que anotaran y en la sección de bateo el más destacado fue Arturo Nieto quien aportó con su cosecha para provocar carreras y dificultar a los paceños.