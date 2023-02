Después de una gran inversión desperdiciada, la reforestación de la Plaza Mijares va por buen camino y ahora tendrá árboles más frondosos

La Plaza Mijares, conocida también como la plaza del pueblo y un gran atractivo turístico, ha pasado por varias remodelaciones en anteriores administraciones, en una de ellas se plantaron árboles endémicos; no obstante, estos no eran los indicados para brindar sombra suficiente, además de que su desarrollo se vio afectado por las altas temperaturas del suelo.

Fue en agosto del 2022 cuando se plantearon acciones de reforestación entre la empresaria Pedrín Torres y autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos, por lo que a partir de septiembre de ese mismo año se dio inicio con el proyecto de reforestación, el cual será paulatino.

En seguimiento al tema, este medio informativo entrevistó a la empresaria y fundadora de la Asociación del Centro Histórico de San José del Cabo, Blanca Pedrín Torres, quien señaló que hasta ahora ya se han reforestado 20 árboles, además, que las direcciones municipales de Ecología y Servicios Públicos van a trasladar palmeras del estero josefino para embellecer el trayecto de la casa de la cultura hasta palacio municipal.

Además, señaló que habitantes y personas que forman parte de la Asociación del Centro Histórico de San José del Cabo se encargarán de regar los árboles alrededor del kiosco, para evitar que la nueva vegetación sufra el mismo descuido que en el pasado.

“Los 10 árboles que fueron removidos (en plaza Mijares) estaban llenos de plaga, algunos inclusive no van a sobrevivir porque tienen la plaga dentro del tronco, lamentablemente se descuidó toda esa inversión. No se le dio mantenimiento, no se regaban, así que estamos trabajando para que no solamente se haga una reforestación, sino que se tenga un programa de mantenimiento”, expresó Blanca Pedrín Torres, empresaria y fundadora de la asociación del Centro Histórico de San José del Cabo.