La buena imagen del destino la exige el turista: empresarios

Tras revelarse por medio de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se menciona que solo el 24 % de la ciudadanía considera efectiva la administración del alcalde Óscar Leggs Castro, cámaras empresariales comentaron que los problemas que denuncia la población no son “ninguna novedad”, es un problema añejo que se viene arrastrando y que no se ha buscado una solución real.

Ante esto, Gustavo Rubio Castro, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, y Turismo (Canaco) de Los Cabos, comentó que los problemas de abasto de agua potable, transporte público y servicios públicos no se van a resolver en seis meses, mucho menos las autoridades cuentan con el recurso para resolver el rezago social que existe en el destino.

“No es ningún secreto, y lo sabemos desde las campañas que Los Cabos tiene muchas necesidades. Tiene un importante atraso urbano, de agua potable; consideramos que no hay dinero que alcance para resolver atrasos de muchos años. Hay planes y proyectos muy buenos para agua potable, servicios públicos para la planificación urbana, para la seguridad pública, entonces definitivamente en seis meses no se puede resolver nada”.

Canaco resaltó que la responsabilidad no solo recae en las autoridades gubernamentales, la sociedad organizada debe participar en la resolución de la problemática; dejar de señalar directamente a las dependencias cuando existe problemas de basura provocados directamente por la misma ciudadanía.

“No solo la autoridad, también la sociedad y la sociedad organizada; aquí es muy importante que cualquiera que hayamos opinado en una encuesta, demos tomar en cuenta que también somos actores de la solución. Siempre estamos pensando que nuestras soluciones es que estén recogiendo la basura, cuando nosotros la tiramos de manera desordenada. No la separamos para que se pueda reciclar, desperdiciamos el agua”.

El centro de Cabo San Lucas, es una de las zonas que más problemas registra por el gran volumen de turistas y locales que visitan la zona. Carlos Tinoco Balderas, presidente del Consejo Asesor y de Vigilancia de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, enfatizó que las demandas por mejorar los servicios del centro de Cabo San Lucas “no es un capricho”, es una necesidad de tener la mejor imagen de la zona turística más importante del estado.

“Tenemos que dar el beneficio de la duda, hay acciones que si se han realizado, no son suficientes. Tenemos que coadyuvar para que las cosas mejoren. Es algo que siempre hemos demandado, no por capricho, si no porque esa primera impresión definitivamente es la que marca para bien o para mal; lo bonito o lo feo que puede estar el centro de Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Si bien la dirección de Servicios Públicos no es quien tira la basura, pero sí el encargado de recogerla. Debemos entender que los empresarios deben tener su servicio privado de recolección privada de basura, ahí tenemos que tener mayor énfasis para que ecología chequee esa situación”.