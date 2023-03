Burócratas de BCS buscan aumento salarial del 10%; Gobierno ofrece el 7.82%

El Sindicato de Burócratas de Baja California Sur se encuentra negociando el pliego petitorio de este año. Como parte de sus solicitudes se encuentra un aumento salarial del 10%. La contrapropuesta del Gobierno del Estado es un incremento del 7.82%.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Marco Antonio Cota Aguilar, indicó que se mantienen firmes en su solicitud. Sostuvo que es un porcentaje justo y que, incluso, podrían haber solicitado una cifra mayor.

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, argumentó que, de aceptar las condiciones de los trabajadores, se verían afectadas las administraciones estatales y municipales. Señaló que la situación financiera no permite dichos ajustes en la nómina.

“Hay Ayuntamientos que están prácticamente quebrados, no van a poder pagar ni los bonos. Van a estar como cuando lo conocí, que no les pagaban. Con nosotros no ha faltado eso. Yo se lo dije, ayúdenme para que puedan salir adelante porque hay particularmente dos municipios que están en una condición muy complicada”.