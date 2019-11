Busca SSPE prevenir y combatir la trata de personas

Lleva CEPDCP pláticas a estudiantes del COBACH

En el marco de las acciones que se llevan a cabo para prevenir la trata de personas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Centro Estatal de Prevención del Delito Con Participación Ciudadana (CEPDCP), realizó una serie de pláticas informativas sobre este delito con 350 estudiantes de los Colegios de Bachilleres del municipio de La Paz, informó su directora, Mayra Messina Vázquez.

La directora del CEPDCP precisó que, a través de esta actividad, se brindó a los alumnos información sobre dicho delito, sus características, la forma de operar de las redes criminales dedicadas al tráfico de personas, donde también se explicó cómo prevenirlo y ante que instituciones acudir en caso de detectar una situación de este tipo.

De esta forma se les enseñó cómo conocer e identificar los síntomas de quienes son víctimas de este delito, el cual dijo, suele afectar en mayor medida a mujeres y menores de edad, quienes a través de plataformas digitales son engañados, por lo que con este tipo de acciones precisó, se busca sensibilizar a la población sobre este mal que afecta a varios países.

“Estas conferencias están enmarcadas en la campaña internacional “Corazón Azul”, la cual busca promover una participación entre la sociedad y las instituciones que buscan prevenirlo. Baja California Sur no se encuentra entre las entidades con altos índices de trata, pero no significa que no puedan existir personas bajo estas condiciones, de ahí, la importancia de sensibilizar”, expresó la funcionaria.

Finalmente, la titular del centro puntualizó que en esta labor, vienen trabajando de cerca con instituciones de los tres órdenes de gobierno, por lo cual, continuaran buscando la suma de esfuerzos con todos los sectores sociales, a fin de colaborar en la labor que de manera internacional se realiza para combatir y eliminar esta problemática que tanto daño causa en el desarrollo de la sociedad.