Buscan legisladores de Morena cambiar leyes y desaparecer PGJE y crear fiscalía estatal

Cabo San Lucas.- Homero González diputado del Distrito VIII por el Movimiento de Regeneración Nacional dijo que los integrantes de su bancada presentarán la propuesta de cambiar la Procuraduría General de Justicia del Estado por una Fiscalía General del Gobierno del Estado.Añadió que el asunto se analizará detalladamente con la sociedad, haciendo mención que ya hay 28 entidades federativas que tienen Fiscal General y hay dos que acaban de subir sus iniciativas al Congreso, sólo falta Baja California Sur.

Añadió que esta entidad surge a partir de una nueva reforma Constitucional, misma que tiene el objetivo de autonomía, es decir, que no tenga nexos ya que luego ocurre que hay vicios dentro del poder, “tiene que ser autónoma como es hoy la Fiscalía General de la República” dijo el entrevistado para CPS Noticias. Puntualizó que la creación de esta fiscalía sería de índole autónomo y absoluto, fuera de toda influencia de autoridad de otro orden de gobierno; órgano que podría profundizar y ser eficiente como profesional en materia de investigación y procuración de justicia, cuya finalidad es la de integrar perfectamente bien las averiguaciones para que no exista la posibilidad de la impunidad, por que usualmente cuando no se integran bien las averiguaciones de una investigación, a la hora de que llegan al juez, si no ve bien integrado el caso, suelta a los implicados.”