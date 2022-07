Buscarán regularizar asentamientos para dale certeza familias cabeñas

Samuel Peña Garza, titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), dijo que ya iniciaron los trabajos en conjunto con el Ayuntamiento de Los Cabos y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para empezar a delimitar los arroyos y así poder darle a la población una certeza sobre la tierra en la que habitan.

El titular de FIFONAFE manifestó que la falta de certeza en la tierra es uno de los principales problemas que se tiene en Los Cabos, pues evita que las familias no puedan llamar suya a una tierra en la que llevan años habitando por ser irregular.

“Se trata de darle seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a las familias porque esa es la problemática de fondo y no pueden introducirse servicios porque son asentamientos irregulares. Entonces, se vuelve un círculo vicioso y la gente está años en esa forma irregular. No pueden heredar. No pueden tener escrituras, etcétera. Entonces vamos a impulsar eso, o sea, la regularización de ese tipo de cuestiones”, enfatizó.