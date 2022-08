C2 incapaz de dar atención a personas suicidas

En el cumplimiento de su plan de trabajo, el teniente perteneciente de la Secretaría de Marina Armada de México, Aaron Bautista Álvarez, encargado de Despacho del Centro de Control y Monitoreo C2 en el municipio de Los Cabos, nos mencionó en exclusiva para CPS Noticias, que actualmente no cuenta con personal capacitado para atender casos de suicidio; sin embargo, está en próximos acercamientos con la “Línea de la Vida”, y con ello capacitar a su personal.

El suicidio es un problema de salud mental que afecta por lo regular a jóvenes y adolescentes, y de acuerdo a las mas recientes cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020 hubo 7 mil 896 suicidios en México.

Por lo que este medio informativo se acercó con el encargado de Despacho del Centro de Control y Monitoreo C2, el teniente de marina Aaron Bautista Álvarez quien dijo que, en el tiempo que a estado a cargo del área no han habido reportes de suicidio; no obstante, no cuenta con personal capacitado.

“No hemos tenido ese tipo de reportes, y precisamente es un tema que traigo en la agenda, estamos haciendo acercamientos con esa área para que capacite a mi gente, actualmente no tengo capacitado a mis elementos para ese tema, pero insisto, no hemos tenido ningún reporte afortunadamente”.

Es durante distintas estaciones o festividades del año cuando se presentan los casos de personas que atentan contra su vida, esto derivado a situaciones por las que estén pasando, en ejemplo es la temporada decembrina, ya que es una época de reflexión, convivencia social, inclusive, el cambio climático, como la ausencia de sol afecta gravemente el estado de ánimo de una persona, y por ende, las tendencias suicidas.

Cuando una persona identifica su comportamiento, tiende a buscar ayuda, como son con los operadores de los números de emergencias, por lo que Bautista Álvarez agrega lo siguiente:

“Dentro de mi personal tengo elementos que cuentan con la licenciatura en psicología, entonces cuando llegue a suceder algún reporte similar, la instrucción que yo di es que sean atendidos en específico por estas personas que tienen preparación psicológica para que sea de cierta manera más correcto su asesoramiento”.

Actualmente existe la “Línea de la Vida”, la cual se encarga de brindar asesoría especializada sobre prevención, en especial a problemas relacionados a salud mental como ansiedad, depresión o riesgo suicida, además de consumo perjudicial de sustancias adictivas, siendo una red de ayuda a nivel nacional el cual funciona las 24 horas, donde a través de él, elementos de Los Cabos podrían contar con la capacitación para la atención de este tipo de incidentes.

“Próximamente lo que vamos a hacer es coordinar para que aquí exista una línea donde se atienda específicamente ese tema, que a nivel nacional ya existe una línea especializada, entonces lo que haré próximamente es hacer acercamientos, y posterior, en un plazo más largo, capacitar y entrar en uso de esa línea”.

Acciones que deberán ser implementadas con la brevedad, aun que no a sido muy común los reportes de suicidio en el municipio de Los Cabos, la cercanía de festividades podrían desencadenar un incremento de casos, los cuales son comunes en jóvenes y adolescentes.