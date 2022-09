Ciudadanos a favor de la ampliación del plazo para regularizar carros chocolate

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se decretó ampliar el plazo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país.

En el apartado TRANSITORIOS, párrafo PRIMERO. El presente decreto estará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Es obvio que la ampliación del plazo para regularizar los denominados coches chocolate es una noticia favorable para todos los conductores, pero como buenos mexicanos, siempre dejamos todo hasta lo último.

Y aunque en general, los ciudadanos se quejan del servicio o que les informaron que no hay sistema, inclusive debido al sismo de ayer, la gente afirma que es lento, pero avanza. De acuerdo con la ciudadana, al momento de emitir su opinión a CPS Noticias, su espera era de cuatro horas.

Tras un sondeo realizado entre la gente que esperaba su turno para realizar el trámite, hubo personas quienes comentaron que no sabían del programa de regularización…

“La mera verdad es que no estaba enterado. Vengo porque me dieron la cita para el 20, último día, era mi único día libre, es hoy o nunca. Porque no me había enterado, fue por unos amigos que me dijeron”.

“Gracias a dios se está extendiendo el plazo, pero estaba muy mal el servicio, cuando vine”.