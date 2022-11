Cabeños exigen al gobierno profesionalizar a su policía

Una investigación de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos reveló que en el primer año de gobierno del alcalde Óscar Leggs, la percepción de inseguridad en el municipio de Los Cabos empeoró pasando de 22.2%, en septiembre de 2021, a 26.9% en septiembre de este 2022, de acuerdo con los datos consultados en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a las calles para conocer el sentir de la población sobre este tema, de esta manera, Estefanía Falcón, una ciudadana originaria de Torreón, Coahuila, comentó no confiar en las autoridades debido a una experiencia de abuso de poder por parte de la Policía Municipal, por lo que propuso que los elementos trabajen en sus valores personales, ya que considera que quien carezca de estos, no puede desempeñar un cargo público.

“Si no tenemos valores, somos muy susceptibles a ser corrompidos; entonces, son los valores”, comentó Estefanía Falcón.

En tanto a su experiencia de abuso policial, contó que fue infraccionada de manera ilegal y se le retiró la placa del coche sin motivo alguno, ya que ella se estacionó en un lugar adecuado. Finalizó deciendo que después de este hecho, pidió a las autoridades responsables de la toma de decisiones a evaluarse ellos mismos.

Contrario a la respuesta de la primer entrevistada, Esther González, originaria de Durango, que lleva 40 años viviendo en el municipio, comentó sentirse tranquila en San José del Cabo y no haber experimentado situaciones de inseguridad. Además de confiar en la Policía Municipal.

“Tenemos que confiar. Tenemos que darle el voto de confianza. Sí hay un poco de inseguridad, pero aparte nosotros, como padres, tenemos que tener mucha atención con nuestros hijos, no tenemos que dejarle todo a la autoridad, nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte. Qué pongan más atención en sus elementos, que les den más capacitación y que estén más instruidos, que conozcan el reglamento y que lo apliquen correctamente”, dijo Esther González.

Mientras que Hugo Arista, originario de Los Cabos comentó que en los últimos 12 meses han ocurrido acontecimientos que nunca ante habían sucedido y ser testigo del aumento de la inseguridad. Sin embargo, a pesar de su comentario dijo sentirse seguro en San José del Cabo a diferencia de Cabo San Lucas. Asimismo, propuso que invertir en tecnología, cámaras de seguridad, iluminación, vigilancia y recorridos nocturnos, ayudaría al municipio en este tema.

En cuanto al trabajo de seguridad en el municipio, lo calificó con siete, argumentando que antes existían comandancias que se eliminaron y por consiguiente, ya no existe la vigilancia nocturna. También dijo confiar en Policía Municipal y aseguró que el problema radica en la falta de elementos, ya que los que hay no son suficientes para cubrir la ciudad.

De esta manera, la ciudadanía en general, pide al presidente municipal profesionalizar la corporación policial con modernidad, ya que Los Cabos es una mega ciudad compleja, donde gobierno y ciudadanía tienen que trabajar de manera conjunta para lograr vivir en paz.

Para finalizar, Silvia Villarol, originaria de la Ciudad de México, dijo sentirse segura en el el municipio al cual consideró un buen lugar para vivir y expresó que el problema de inseguridad se debe a que a lo largo de 17 años, la población creció de manera exponencial, por lo que cree que por esa es la razón, los cuerpos de policía no se dan abasto.

“Uno salir con los niños, no como en otras ciudades que ya hay asaltos, secuestros, bueno, yo no he visto casos así aquí”, refirió Silvia Villarol.