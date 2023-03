Cabeños preocupados por el aumento del precio del transporte público a $16

Respecto al aumento a la tarifa del transporte público urbano a 16 pesos en Los Cabos, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos realizó un sondeo en la comunidad cabeña para conocer su opinión.

Durante el sondeo se entrevistó a Luz Sánchez, quien expresó su preocupación por los estudiantes que ahora tendrán que pagar más por el transporte público, pues según ella, muchos alumnos a veces no tienen los seis pesos que cuesta actualmente el pasaje, por lo que ahora que el costo ha pasado a 8 pesos, les será más difícil.

“Mira esto es lo que pasa, me he enterado de muchos alumnos que a veces no tienen ni siquiera los seis pesos que cuesta el pasaje. Ahora, con el aumento, me imagino que se les va a hacer más pesado. ¿Cuánto cuesta ahora? Ocho pesos para los estudiantes”.