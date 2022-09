Cabeños están preparados en casos de huracán

Ante la posibilidad de un huracán, la ciudadanía cabeña ahora sí estaría dispuesta a resguardarse en refugios y albergues; “ahora sí”, dicen, “sabemos qué hacer y qué no hacer”.

Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas que puede haber sobre la tierra, cuyo término científico es ‘ciclón tropical’, cuando estos se forman sobre los océanos Atlántico y Pacífico, se les llama huracanes.

Buscamos a la ciudadanía para emitir su opinión acerca de las medidas de prevención ante un probable huracán.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), explica que “un huracán, antes de ser huracán, es un ciclón tropical, de acuerdo a la velocidad de sus vientos, tiene las siguientes etapas de desarrollo: depresión tropical, tormenta tropical y huracán, este último, a su vez, puede clasificarse según la escala Saffir-Simpson, en categoría 1 hasta categoría 5, según la intensidad en sus vientos.

Alguno de los ciudadanos entrevistados por el equipo de CPS Noticias y Tribuna de los Cabos, detallaron:

“Comprar agua, comprar latería por si caso llega a pegar un huracán fuerte, estar prevenidos y ubicarnos en una casa si ya no sirve que esté bien y estar preparados para eso”.

“Yo ya he vivido varios huracanes, hay que tener en cuenta todas esas posibilidades de que viene… vienen fuerte, no sabe uno la categoría que viene. Prevenir. Si no estás seguro en tu casa vete a un albergue, vete con tus víveres, con tu agua, tu latería todo, porque no sabes cuánto puede durar; puede durar tres, cuatro horas, puede durar un día, dos días”.

“Pues de cierta manera sí. No hay que jugarle al valiente porque es donde truena el asunto, la cuestión de los arroyos, vados, todo eso, hay que respetarlos. Guardarme en mi casa, siempre y cuando sea segura. No vivir en parte baja. Guardar guarniciones para la semana, agua, papel y otras cositas básicas. Guardar papeles importantes y que las autoridades apoyen a la ciudadanía en general, no solamente a quienes tienen dinero, a los pobres, quienes son los que viven en los vados”.