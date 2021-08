Cabildo aprueba Tercer Informe de Gobierno de Armida Castro

Pese la fuerte crítica de la regidora Irene Román Salgado, el Cuerpo Edilicio de Los Cabos con 11 votos a favor aprobó el 3 informe de gobierno que presentará Armida Castro, alcaldesa cabeña el próximo 8 de septiembre.

Durante su intervención, Isabel Román Salgado manifestó que dicho informe representa una burla para la población pues afirma que dista mucho de las acciones que realmente ha realizado la administración misma que se mantiene de pie por los trabajadores que han ejercido sus labores con dignidad

“Es una ofensa los sobre precios, los contratos privilegiados, los proveedores consentidos, el manejo de los recursos, la incongruencia en las cantidades de recursos públicos gastados sin que se implementen soluciones reales para la ciudadanía, la cobija del Covid no les da para tapar la ineficiencia”, aseveró.

Pese a ello, y luego de las intervenciones de los ediles Israel López, Jorge López, Isabel Dolores y quienes pidieron que cualquier acusación se haga con pruebas en manos, pero sobre todo que se efectúen las denuncias correspondientes para que se tome cartas en el asunto, de lo contrario son palabras que no construyen y que demeritan el trabajo de los que han dado la cara ante la pandemia, el punto fue aprobado por mayoría de votos.

Así mismo, durante la sesión extraordinaria se presentó el punto de acuerdo para que se autorizada la modificación del presupuesto de ingreso y egresos correspondiente al periodo enero-junio del 2021, puesto que el monto inicial propuesto de 2,445 millones de pesos no se logró recabar ante la baja de ingresos que se generó a causa de la pandemia, mismo que quedó en 2,228 millones de pesos lo que representó una perdida para las arcas de 217 millones de pesos.

Sin embargo y luego de que varios regidores tales como Belmar Pimentel expusieran su descontento de que se les informe tras haberlo gastado, Rigoberto Arce, tesorero municipal aseveró que no hay mal versación alguna y se actúa en base a lo estipulado en la ley puesto que las modificaciones se hacen una vez que se culmina la contabilidad para que a su vez esta se adhiera a la cuenta pública anual.

Al ejercer el presupuesto, dijo, “lo principal de ello es que esté registrado en contabilidad, que cuente con toda la normativa que se aplica a lo que corresponde al gasto público y que una vez integrado todo esto se informe al Congreso del Estado para que dé cuenta y se pase la Auditoria Superior del Estado”.

No obstante, y pese que el regidor Israel López se sumó a la aclaratoria de que el procedimiento que se estaba solicitando a Cabildo operaba conforme a las normas el pleno lo desestimo puesto que con 4 votos en contra y 8 a favor no alcanzó la mayoría calificada.

Ante tal destino para dicho punto, el Síndico Municipal, solicitó que el punto de acuerdo para que se autorizará el presupuesto de ingresos y egresos para el periodo enero-junio del 2021 se bajará.

De igual manera dentro de los puntos que generaron controversia en la trigésima cuarta sesión extraordinaria estuvo el presentado por Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal relativo a la extinción del Comité Municipal de la Red para la Protección de la Tortuga Marina, así como la instalación de la Comisión Municipal de Ecología.

Al respecto el Síndico Municipal expresó que la red fue creada por la entonces presidenta municipal Mirna Xibille, no obstante, de acuerdo con la normatividad vigente los Comités Municipales son entidades que integran la administración pública descentralizada y su creación deberá justificarse mediante estudios técnicos y la actual red no cumple con los requisitos puesto que en su momento este no fue creado como dependencia descentralizada si no como una dependencia administrativa que depende de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente y por ello es que solicita su extinción y la creación de una Comisión en base a las normativas.

“Sin tratarse de acusación o señalamiento se busca evitar prácticas que puedan encuadrarse en posibles faltas administrativas o incluso ilícitos en materia penal, no solo por parte de las autoridades sino también de particulares”.

Fue la regidora Tabita Rodríguez y el regidor Belmar Pimentel quienes hicieron uso de la voz para exponiendo que era una propuesta poco sensata pues se estaría desestimando el esfuerzo y logros que la red a conseguido durante más de 20 años y solo se requeriría regularizarlo para con ello evitar caer en irregularidades.

Es así como, en medio de una disputa en donde se reprochó el ejercicio de los medios periodísticos por publicar la denuncia que circuló por redes sociales en contra de la red; se habló de irregularidades, falta de transparencia opacidad, falta de rendición de cuentas en donde solo unos cuantos son privilegiados a costa del trabajo del voluntario, así como falta de carácter para hablar con pruebas en mano, el punto no fue aprobado pues fue votado en contra con 11 puntos.