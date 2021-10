Cabildo aprueba Consulta Ciudadana para elección de Delegados

Durante la segunda sesión extraordinaria de cabildo, el cuerpo edilicio de manera unánime aprobó la Consulta Ciudadana para con ella designar a los delegados municipales.

Durante la lectura de motivos el Secretario General expresó que el artículo 84 de la ley orgánica del Gobierno Municipal de BCS establece que la convocatoria para la Consulta Ciudadana debe de expedirse 15 días antes de la celebración misma que se efectúa el segundo domingo de noviembre.

“Así mismo en el segundo párrafo de dicho artículo se señala que el ayuntamiento calificará los resultados, hará la declaratoria correspondiente y pasará el Presidente Municipal un proceso de ejecución debiendo tomar posesión de su cargo los delegados que resulten electos a más tardar 7 días después de la celebración de la elección”, destacó.

Expuso que a fin de que el proceso se efectúe de la manera más acorde es que se establece una Comisión Municipal y una Comisión Delegacional para cada zona, mismas que tendrán la tarea de coordinar y supervisar la Consulta desde su inicio hasta su término.

Aunado a ello se requiere la coordinación operativa tanto municipal como de cada delegación para que sean ellas las que garanticen los instrumentos, recursos y materiales para el proceso de la Consulta.

En cuanto a las comisiones la municipal quedó integrada por Oscar Leggs como presidente; Andrea Patricia Ramírez Hernández, 1er secretario; Roberto Jiménez Moreno, 2do secretario; Lince Rodríguez González, 3er secretario; Cristóbal Omar Orbe Vargas, como 4to secretario.

En la comisión de Cabo San Lucas José Catarino flores Castro fungirá como presidente; Lince Rodríguez González, 1er secretario; Rogelio Alberto Tornero Carrillo, 2do secretario;

La de Miraflores será presidida por Roberto Jiménez Moreno, Cristóbal Omar Orbe Vargas, como 1er secretario e Irene Galindo Román como 2da secretaria.

En Santiago queda compuesta por Lucia Sánchez Juárez como presidenta; Guillermina Díaz Rodríguez, 1er secretaria; Andrea Patricia Ramírez Hernández, 2da secretaria;

Finalmente, La Ribera queda de la siguiente manera: Alondra Torres García como presidenta; Fabián Ceseña Ceseña, 1er secretario; Saraí Ramos Murillo, 2da secretaria.

Antes de someter a votación el punto de acuerdo mismo que fue aprobado por unanimidad, el pleno pidió que la Consulta Ciudadana se efectúe con equidad de género y al respecto el Munícipe dijo:

“Si algo respetamos nosotros es el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, en estas situaciones son un plebiscito y nada me daría más gusto que las 4 delegaciones las ganaran las mujeres, porque ahí demostraremos que estamos completamente abiertos a que participen sean mujeres, sean hombres sin limitar a ninguna delegación a quitarle la participación a alguien”

Cabe manifestar que durante la misma sesión extraordinaria también se aprobó por unanimidad la solicitud de licencia temporal del regidor Raymundo Zamora misma que comprende del 17 de octubre al 15 de noviembre.

Sin embargo, la toma de protesta del suplente no fue bien vista por el regidor Lince quien expuso que en base a la ley orgánica este aún no se requiere, no obstante, la mención del regidor fue desechada durante la discusión del punto puesto ya que se expuso que se requiere que el pleno esté completo para que sea posible la consulta Ciudadana por lo tanto Fabián Ceseña Ceseña tomó protesta.