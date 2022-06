Cabildo aprueba participación para guía consultiva

Durante la novena sesión pública ordinaria de Cabildo el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro presentó el punto de acuerdo para el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para que el municipio de Los Cabos participe en la guía consultiva de desempeño municipal 2022-2024.

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) es una herramienta diseñada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios de México.

Dicha guía busca convertirse en un instrumento de consulta indispensable para las autoridades municipales que los auxilie para diagnosticar las condiciones de su gestión administrativa y los guíe para poner en práctica aquellas acciones que mejoren su desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población, está integrada por ocho módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración municipal como lo son:

Organización, hacienda, gestión del territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno abierto. Durante las intervenciones desarrolladas la segunda regidora Irene Galindo Román solicitó que se integren mesas de trabajo en comisiones unidas así como la realización de una reunión para definir el protocolo de operación.

“Si estamos siendo evaluados podemos darnos cuenta de que tanto estamos avanzando a lo mejor estamos haciendo y realizando algunas acciones pero no por no tenerlas evaluadas no nos damos cuenta entonces esa es una manera de poder monitorear a mi nada mas me gustaría agregar un par de situaciones número 1 es que se instale mesas de trabajo en comisiones unidas.

Prácticamente todas las comisiones tienen participación en esta guía entonces el que estemos todas las comisiones convocadas a todas las reuniones ya que ese es un gran conjunto y la otra es que se realice una reunión para que para definir el protocolo de operación ya que si bien ya está estructurada ya está marcada aun así debemos estar enterados de cómo vamos a funcionar”.