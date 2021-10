Cabildo aprueba presupuesto de ingresos y egresos, julio – diciembre 2021

Con 9 puntos de acuerdo, mismos que no tuvieron lectura de antecedentes por la premura del viaje del Alcalde a la ciudad de México, se efectuó este 25 de octubre la 3era sesión extraordinaria de Cabildo en la que también se rindió un minuto de silencio por la trágica muerte tanto de Nayeli Guerrero como el resto de las víctimas de feminicidio.

Te puede interesar: PGJE aprehende al presunto responsable del feminicidio de Nayeli Guerrero

Durante la sesión el Presidente Municipal presentó la segunda modificación al presupuesto de ingresos y egresos del periodo julio-diciembre del 2021, y pese que fue aprobada con 11 votos a favor, los regidores Linze Rodríguez y Sarahí Ramos votaron en contra pues consideraron que la información proporcionada no era suficiente.

Así mismo el Alcalde solicitó autorización para que el XIV Ayuntamiento de Los Cabos celebre un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de BCS para apoyar a las 102 integrantes del programa de “Monitorías Educativas para Niños con Capacidades Diferentes del Municipio de Los Cabos”.

Durante el análisis del punto, todo el Cuerpo Edilicio coincidió que los y las monitoras son personajes de suma importancia en la educación inclusiva, aprobándolo por unanimidad, sin embargo, solicitaron cuanto antes conocer de lleno lo que a la letra establecerá el convenio mismo que busca disponer de una partida presupuestal anual de 352,000.00 pesos y a su vez pidieron que el beneficio se incremente incluyéndoles seguridad social y salarios dignos.

En cuanto al 6to punto del orden del día, el munícipe pidió la aprobación para que el XIV Ayuntamiento pueda llevar a cabo los actos jurídicos que resulten necesarios ante las instituciones financieras y a su vez se establezcan líneas de factoraje a través de cadenas productivas para el pago a proveedores, mismo que fue bien visto por el pleno y por ende aprobado con 13 votos a favor.

La sesión también tuvo su momento de tensión y es que tanto el punto 7 como el 8, en los que se solicitaba conceder estímulos fiscales a los contribuyentes que cumplieran de manera anticipada con su obligación fiscal del periodo 2022, así como en el que se condonaban multas y recargos para la regularización de las obligaciones fiscales de octubre a diciembre del 2021; fueron desestimados por el regidor Linze Rodríguez en base al artículo 156 fracción 4ta del reglamento interno del Ayuntamiento de Los Cabos

Por su parte, la IV regidora, Lucia Sánchez Juárez presentó como 9no punto el que la sala de juntas del Instituto del Deporte se estableciera como la nueva sede de las sesiones de Cabildo esto con el fin de cumplir con los protocolos instaurados por salud, puesto que el recinto oficial Profr. Juan Pedrín Castillo es muy estrecho, mismo que fue aprobado por unanimidad, toda vez que esto no afectara con las actividades propias del INDEM

Finalmente, la sesión concluyó no sin antes los ediles Lucia Sánchez, Linze Rodríguez y Catarino Flores hicieran un fuerte pronunciamiento ante los hechos lamentables que arrebataron la vida no solo de Nayeli Guerrero si no de muchas mujeres más, por lo que los presentes rindieron homenaje a todas con un minuto de silencio.