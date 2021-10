Cabildo actual no podrá cambiar las leyes ni actuar por conveniencia

En esta administración municipal el Cabildo no tendrá porqué extralimitarse en sus funciones, tiene una misión muy clara de actuar conforme a la normatividad y no podrá cambiar la ley ni manejarla a su antojo o a conveniencia de cada quién, aseveró el presidente municipal, Oscar Legg Castro, tras reiterar que será la dirección de Planeación Urbana quien marque la pauta de los proyectos que sean viables.

“Cada quien tiene su lugar en la historia y habrá de responder por sus actos, ni el presidente puede decir habrá otro piso, al cabo no pasa nada, si no está autorizado por las áreas responsables, no pasarán los proyectos, se trabajará en el marco de la legalidad”, sostuvo.