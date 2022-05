Cabo San Lucas, una oportunidad all inclusive

Llega la temporada de calor y los amantes de estas temperaturas comienzan a planificar un viaje para poder disfrutar de un buen momento de sol y arena, y qué mejor que el Cabo San Lucas con sus hermosas playas y las distintas actividades acuáticas para poder vacacionar. Cuando alguien planifica un viaje, el hospedaje suele ser de los puntos principales a pensar, aunque los resorts all inclusive suelen simplificar muchos aspectos de las vacaciones.

Con una fama ya adquirida, el balneario ubicado en el sur de la península de Baja California, es uno de los sitios ideales para desconectar de la vorágine diaria porque tiene absolutamente de todo para hacer. A eso le debemos sumar que podemos hospedarnos en los hoteles en los cabos, con opciones all inclusive que nos permitirán pensar solamente en disfrutar, que de lo demás se encarga la casa.

Los resorts suelen tener distintas opciones para elegir ya que existen opciones si están planificando un viaje en familia, pero también hay alternativas para viaje con grupos de amigos, o si la idea es tomarse días de descanso junto a tu pareja, hasta propuestas solo para adultos. A continuación, detallaremos las mejores cinco opciones para acercarte al mar sin ninguna preocupación distinta que no sea la de disfrutar del sol, la playa y las comodidades todas incluidas.

Alejado del centro de la ciudad unos 10 minutos en auto y a 30 del Aeropuerto internacional de San José del Cabo se encuentra el Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa, una opción para descansar junto a la familia ya que no se acepta grupos de estudiantes o Spring Breakers. Con una atención amable, ofrece un servicio Premium que estará bastante por encima de tus expectativas, con impecables instalaciones, una destacable y deliciosa gastronomía y por último, pero no menos importante, con una salida propia a una playa paradisíaca.

Con divertimentos y actividades para toda la familia como campos para jugar al golf a la altura de la talla mundial, degustación de vinos, clases de cocina, tratamientos de spa propinando un descanso absoluto, mientras los más pequeños disfrutan del Fiesta Kids Club. Seis piscinas, seis bares, nueve restaurantes a cargo de la coctelería y la comida gourmet, un moderno gimnasio son parte de las vacaciones de ensueño que se podrá vivir en las elegantes y lujosas instalaciones del Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa.

La segunda de las opciones que traemos es solo para adultos, ideal para realizar con grupos de amigos que tengan muchas ganas de divertirse, el Riu Palace Baja California es el sitio indicado para contratar el hospedaje. Con salida a la playa El Médano, el hotel ofrece todo incluido las 24 horas para experimentar el mejor entretenimiento y relax que puedas imaginar y una amplia oferta gastronómica, con restaurantes que ofrecen los mejores platos de las comidas italianas, indias, japonesas y de fusión.

Con una zona reservada en la playa y cuatro piscinas te permitirán disfrutar de un buen clima y tomar algún rico cóctel ya que dos de ellas cuentan con un bar swim-up. Música en directo, shows y un programa de actividades extenso hacen que el entretenimiento en el Riu Palace Baja California esté asegurado para toda tu estadía.

Que los cabos es uno de los destinos más hermosos que tiene México no hay ninguna duda y si encima a eso se le suma hospedarse en el Riu Palace Cabo San Lucas, sin dudas que tus vacaciones pasarán a ser inolvidables. A las características que fuimos nombrando en los otros hoteles, en éste se le agregan la práctica de deportes como el tenis, con canchas de gran nivel, o buceo, recibiendo instrucciones de las clases que se brindan para poder conocer la vida marítima del lugar.

Las completas instalaciones, con servicios incluidos de Spa, sauna, gimnasio, zona de belleza e hidromasajes ponen a disposición del huésped un abanico de opciones para disfrutar de lo que dure la estadía al máximo. En cuanto a la gastronomía, se le agregan las comidas típicas mexicanas, pero también una pastelería y heladería que se suma a los otros siete bares para poder sentarse a disfrutar de deliciosos refrescos y aperitivos.

La cuarta de las opciones lujosas que traemos en este repaso, llegamos al Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa – All Inclusive, nuevamente una experiencia para adultos repleta de una fabulosa gastronomía, cócteles artesanales, moda, música, arte y cultura que te harán vivir una experiencia única en su especie. Es un lugar ideal para mezclarse e interactuar entre los diferentes grupos dentro de las instalaciones que fueron inspiradas por el entretenimiento, la música y los cócteles incluidos.

Desde el momento que te levantas estarás rodeado de buena vibra hasta el momento que cae el sol y la diversión continúa a la luz de la luna, donde te convertirás en el dueño de la noche hasta que los pies no aguanten más de bailar. Se encuentra alejado unos 50 kilómetros del Aeropuerto el hotel que busca que el huésped logre relajarse y conectar con sí mismo para lograr sentir esa sensación única de alimentar el alma y poder volver a casa renovado.

Por último, nos detenemos en el Playa Grande Resort and Grand Spa ideal para un viaje planificado en familia o también una escapada romántica a la zona suroeste de los cabos, más precisamente frente al golfo de California. Este maravilloso complejo cuenta con restaurantes estelares, un amplio programa de actividades divertidas para todo público y distintas noches temáticas, aunque si el plan es descansar puede tomarse sus momentos de relax en los bares que se encuentran en la piscina.

A tan solo unos minutos del centro, con playas privadas, piletas increíbles, y comidas deliciosas, el hotel cuenta con un ambiente divertido y amable para poder disfrutar a la perfección de la relajación y la aventura, dignas de unas vacaciones mexicanas inigualables. Además, cuenta con diversas ofertas y paquetes que maximizarán su estadía en el Playa Grande Resort and Grand Spa.