Cabo San Lucas es el epicentro del coronavirus en BCS, indica SSa

Cabo San Lucas.- Víctor George Flores, dio a conocer en rueda de prensa virtual que en los asentamientos de mayor densidad poblacional de Cabo San Lucas es donde se encuentra el epicentro del Coronavirus, por lo que autoridades estatales con el apoyo de la autoridad municipal han decidió blindar las áreas a través de estrictos patrullajes para evitar que la gente ande fuera de la calle sin motivo alguno.

Explicó en la reunión con medios de comunicación, que hasta ahora se tienen 250 casos acumulados de los cuales 197 están activos, registrándose 12 defunciones y 41 recuperados, esperando para este fin de semana tener otro numero significativo.

Añadió que de los 197 infectados, 183 cumplen con el aislamiento domiciliario, 56 en La Paz, 7 en San José del Cabo y 116 en Cabo San Lucas, 1 en Comondú y 2 en Mulegé, hospitalizados hay 14; 4 en SSa, 5 en Issste y 5 en IMSS de los cuales 11 están en La Paz y 3 en Los Cabos, de éstos dijo que su situación médica es que 5 están estables, 4 graves y 5 entubados, destacando que los números antes mencionados pueden variar sin previo aviso.

En cuanto al municipio de Los Cabos, dijo que autoridades estatales emitieron un decreto en el que las medidas de movilidad se endurecen para asegurar haya menor riesgo de contagio, situación que implica a todos los municipios.

Aseveró que las autoridades municipales deberán de actuar y delimitar la movilidad en Los Cabos, por lo que a las 10 de la noche ya no se puede transitar a menos de que haya alguna necesidad específica.

Refirió que es de suma importancia incentivar a la población a no salir de sus hogares, labor en el que autoridades municipales están trabajando activamente, “las colonias son las que nos afectan, por lo que se hizo el acuerdo que se incrementen las acciones de patrullaje para que la gente no haga sus fiestas, sus reuniones y que no estén fuera de casa”.

Detalló que en las zonas donde se encuentren los puntos de riesgos se llevarán los perifoneos y patrullajes, además señaló que muchos de los pacientes de Covid-19 son afiliados del IMSS esto en todo el Estado, mientras que la Ssa se hace cargo de la otra parte así como el Issste.

Concluyó al decir que San José del Cabo es el el lugar como menos casos registrados, identificando a Cabo San Lucas como la comunidad con mayor número de casos, esto en las colonias populares.