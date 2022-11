Cabo San Lucas solo tiene 22 policías turísticos

En el último año el número de elementos que conforman la Policía Turística de Los Cabos se incrementó de 57 policías, en 2021, a 60 uniformados encargados de velar por la seguridad de los turistas en 2022, en San José del Cabo y Cabo San Lucas, de acuerdo con la respuesta del Ayuntamiento a una solicitud de información.

En respuesta al requerimiento enviado por CPS Noticias, la dirección de Seguridad Pública Municipal, aseguró que no cuenta con un presupuesto etiquetado exclusivamente para sus labores, ya que los recursos están contemplados en el presupuesto anual de la corporación.

De los 60 policías turísticos que actualmente tiene el Ayuntamiento, solamente 22 elementos tienen su sede de operaciones en Cabo San Lucas, donde se encargan de vigilar la seguridad de los turistas y ciudadanos que hacen uso de los espacios turísticos del puerto, mientras que San José del Cabo tiene asignados a 38 policías turísticos.

La disminución de elementos de la Policía Turística puede llegar a impactar en la cifra de visitantes toda vez que la seguridad de los destinos turísticos se ha convertido en la principal carta de presentación para atraer visitantes del extranjero.

Cabo San Lucas, que apenas cuenta con 22 policías turísticos, es el segundo destino turístico más importante de México, con un crecimiento en el arribo de turistas de 20% durante el 2022 y con una ocupación hotelera de 79%; registrando unas de las tarifas de cuatro más altas del país, superior a los 450 dólares por noche, de acuerdo con cifras presentadas por el Fideicomiso de Turismo (Fiturca) de Los Cabos.

Pese a la derrama económica que genera el sector turismo y a la afluencia de visitantes foráneos, el Ayuntamiento sólo cuenta con dos estaciones especializadas para atender a los visitantes, una se encuentra ubicada en la colonia Magisterial en la cabecera municipal, y la otra en la zona centro de Cabo San Lucas en el boulevard Lázaro Cárdenas.

En este contexto, el equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos acudió a la base de la Policía Turística en la colonia Magisterial en San José del Cabo, donde no fue posible detectar la presencia de estos elementos de seguridad pública. Hasta ahora se desconoce, si los policías cumplen con el requisito de hablar inglés y la dirección de Seguridad Pública no ha presentado los planes de acción o los programas de seguridad que ejecuta esta dependencia.

Los Cabos se encuentra entre los diez destinos turísticos con la menor percepción de inseguridad pública (26.9%), junto con los destinos de playa de Tampico (25%) y Puerto Vallarta (28.8%), según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada en septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cuestionado sobre el tema, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, dijo desconocer la cifra de elementos que integran la Policía Turística:

“No tengo ese dato, pero se va cubrir como se está haciendo ahorita, para no tener ningún espacio vacío dónde los delincuentes puedan hacer de las suyas. Ya lo estamos haciendo, incluso hay jóvenes en la academia, que una vez terminado y pasado todos los exámenes, va incrementar el estado de fuerza de seguridad pública. Es importante para nosotros llevar la seguridad; no solamente en la zona turística, la zona centro. Si no a todos los rincones de nuestro municipio.”