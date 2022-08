“En Los Cabos la atención ciudadana es permanente”: alcalde Oscar Leggs Castro

El presidente municipal, Oscar Leggs Castro, reitera su compromiso con las familias de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Atención Ciudadana, dependencia que sigue otorgando apoyos asistenciales a la población cabeña, con el objetivo de contribuir al bienestar y la salud de la ciudadanía que lo necesite.

Al respecto, el alcalde enfatizó que dicha dependencia resuelve las peticiones que realiza la ciudadanía directamente al Gobierno Municipal y lo hace de la manera más rápida posible, dependiendo de la problemática o solicitud que presenten.

“Estamos trabajando de una manera muy coordinada porque es el área sensible de la Administración Municipal, es donde nos llegan todos los requerimientos y si bien es cierto que vienen ciudadanos que cuentan con ISSSTE o Seguro Social, en ocasiones los trámites burocráticos son muy engorrosos para la enfermedad que padecen y estamos con todo gusto apoyándoles también, no solamente a la población en general que no cuenta con este servicio”, comentó el edil cabeño.