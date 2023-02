Los Cabos tiene 5 de los 6 mejores hoteles del país

Los Cabos se ha caracterizado por contar con un catálogo amplio de hoteles de gran lujo, enfocados a ofrecer las mejores experiencias a sus huéspedes.

Durante el 2022, la US News & World Report, una de las publicaciones más importantes a nivel mundial que rankea a los mejores hoteles del mundo, además que asesora a los turistas sobre temas de viaje, dio a conocer el listado de los mejores hoteles del 2022.

La organización evalúa más de 35 mil propiedades en diferentes partes del mundo, entre las cuales está considerado México. Dentro del ranking seleccionó a los 25 mejores hoteles del país, resaltando que 19 de ellos se ubican en las paradisíacas playas de Los Cabos.

Cabe destacar que de las primeras seis posiciones, cinco de ellas se encuentran en este destino turístico, las cuales van dirigidas al mercado de gran lujo.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos, a través de su presidenta ejecutiva, Lilzi Orcí Fregoso, mencionó que este ha sido un arduo trabajo, sobre todo mantener la calidad del servicio que ofrece cada uno de los resorts nominados.

“Este tipo de menciones suman siempre al destino, de verdad felicitamos a las propiedades, la verdad se lo merecen. Es un trabajo arduo, desde el momento que desarrollan esas propiedades, los servicios que brindan, la calidad y la atención que brindan en el servicio; sobre todo la infraestructura, es algo que siempre presumimos. Qué mejor que estas propiedades hayan logrado este tipo de premios y menciones por parte de Forbes Travel. Año con año las diferentes revistas y empresas que se dedican a calificar las propiedades turísticas, siempre tenemos menciones importantes para Los Cabos”.

Montage Los Cabos, Esperanza, Las Ventanas al Paraíso, One & Only Palmilla y Waldorf Astoria Los Cabos son los hoteles que engalanan la lista de los mejores hoteles del país, esto de acuerdo con US News & World Report.

Otras de las menciones que se han sumado al reconocimiento que ha recibido Los Cabos por la calidad en los servicios que ofrece, fue el reconocimiento recibido por Allianz Travel, donde mediante un estudio de más de 700 mil opciones de viaje, catalogó al destino como uno de los mejores y preferidos para celebrar eventos de romance como bodas, pedidas de mano y lunas de miel.

La hospitalidad se ha convertido en un punto fuerte del destino, ha sido reconocido a nivel mundial por la calidad de las experiencias que cuentan cada uno de los servicios que ofrecen sus hoteles, por este motivo la publicación Five Star Awards de Forbes Travel señaló que tres hoteles de Los Cabos cuentan con la mejor hospitalidad de lujo de todo el país; esto convierte al destino en el más importante del país.