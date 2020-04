Cada destino vivirá una recuperación distinta después de la pandemia: Madrugadores de Los Cabos

La tecnología, pieza importante frente al Covid 19 para mantenerse informados sobre las expectativas en el mundo

San José del Cabo.- Ayer por la mañana, en sesión virtual del Grupo Madrugadores de Los Cabos se abordaron temas de gran interés para la sociedad, participaron los propios integrantes con temas de gran relevancia dada la contingencia sanitaria por el Covid-19 a nivel global; Jesús Corral abordó el tema “la otra cara de la crisis sanitaria”, en donde destacó la pieza fundamental de las tecnologías frente a la pandemia:

“Creo que si algo bueno ha tenido el que suceda ahora la pandemia es la tecnología, la posibilidad de vivir esto en carne propia pero con tecnología, eso ha permitido que los días sean más llevaderos así como las relaciones, y sobre todo que nos mantengamos informados y sobre informados en muchos casos, pero informados al final de cuentas de lo que está sucediendo, y de la expectativa que podemos tener alrededor del mundo. A ciencia cierta no sabemos cuándo va a terminar esto, los contadores económicos van a empezar a contar, ahorita podemos estar haciendo expectativas y haciendo planes en función de lo que ha sucedido las últimas seis semanas, pero si esto sigue 4, 6 o 10 semanas más, los efectos financieros alrededor del mundo van a ser totalmente diferentes, es decir, mientras más tiempo pasemos alejados de nuestros negocios, de nuestras fuentes de ingreso, de la productividad global, los efectos de largo y corto plazo también van a ser diferentes, por lo que creo que también es muy importante que nos informemos de fuentes fidedignas sobre lo que puede estar pasando y hacia dónde podemos ir y qué podemos esperar”.

Destacó que la realidad económica de Los Cabos no es la misma que Londres o Tokio, o simplemente, dijo, no es la misma que la Ciudad de México, señalando que cada destino vivirá una recuperación distinta:

“Los destinos que tienen como fuente de ingreso un monomercado como es el caso de Los Cabos, es eminentemente turístico y su fuente principal de ingresos proviene de los servicios por lo que de los 350 mil habitantes que vivimos aquí, si lo dividimos en cuatro grupos, sólo por decir un número, estamos hablando de aproximadamente 90 mil familias, de 90 mil grupos sociales que viven del turismo y de cómo se verá afectado en los próximos años derivado de esta situación, por lo que el primer paso saliendo de la crisis sanitaria, es prepararnos para lo que viene, para hacer nuestros planes de corto, mediano y largo plazo en nuestras finanzas personales, de nuestra empresa, y día a día para enfrentar la crisis en el destino, va a ser muy importante buscar un incentivo fiscal por parte de los diferentes órdenes de Gobierno, ya que sin estos estímulos será muy difícil salir adelante y el Gobierno no puede pretender que se paguen los impuestos al 100% cuando la generación de los mismos nos está dando a esta velocidad, lo que nos están pidiendo es que saquemos de nuestros ahorros para pagar los impuestos y francamente eso se ve muy difícil”.

Señaló que luego de esta pandemia se esperan efectos en diversos sentidos tal como psicológicos, sociológicos, laborales, financieros y económicos, y los efectos de violencia, delincuencia que en consecuencia se dan.

“Además, debemos de entender que existe un Producto Interno Bruto (PIB) en cada una de las ciudades, existe uno a nivel nacional, así como otro a nivel estatal, pero por supuesto que también existe un producto interno bruto en nuestras familias, por lo que nada más hay que entender cómo se conforma el de cada familia para poder comprender cómo se conforma el del municipio, estado y país, primero hay que entender la crisis, después debemos de hablar de lo que es la recuperación, el cómo se va a dar; después viene el auge que nos hace sentir que ya la hicimos, ya que estamos en un proceso en el que todos estamos ayudando a todos, y entonces viene la contracción y recesión que son los efectos reales, qué quiere decir, que no estamos siendo lo suficientemente productivos para salir adelante, debemos reinventarnos”.

Destacó que en este proceso el empleo es pieza fundamental: “El empleo combate el desempleo, y quizá viene la situación de que no pueden emplear a las personas en el mismo puesto que tenían anteriormente, pero quizá puedan ofrecer empleo porque quizá elimina en ciertos puestos, pero haya demanda en otras áreas, a lo mejor ya no tenemos jefes o gerentes, pero tenemos más tropa y hay que hacerlo así, y a lo mejor tenemos que tener segundos empleos ante la crisis”.

“El SAT en tiempos de Covid y los efectos en los contribuyentes”

Por igual forma, Roberto Castañeda abordó el tema de “El SAT en tiempos del Covid-19 y los efectos en los contribuyentes”, señalando que desgraciadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha tenido la sensibilidad de darle un plazo de pagos a las empresas pese a que de momento la economía se encuentra parada:

“El tema aquí es, cuántos millones de personas se ubican microempresarios, si nos vamos al INEGI vamos a encontrar que cerca de 53 millones de personas son microempresarias, es decir que tienen menos de 10 empleados, por lo que fue tajante el Presidente al decir que paguen la nómina de abril, ya no se ha establecido nada para mayo, pero tenemos que ver cómo se proyecta el problema y qué decisiones tenemos que tomar en materia laboral, ver si están dando apoyos y ver si tenemos que aprovecharlos, pues curiosamente el Infonavit y el Seguro Social quienes de antaño han sido muy duros en cuanto a la falta de pago, son los primeros en requerirlos, esas dos instituciones ya están dando plazos para el pago de impuestos, situación contraria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde no han tenido esa sensibilidad”.

Indicó que la primera agrupación de México que directamente envió un mensaje a la Secretaría del Gobierno fue la barra del Colegio de Abogados haciéndole una petición al Estado para corregir su lógica recaudatoria:

“El tema es muy importante porque el SAT te dice que una de las actividades prioritarias es la recaudación, pero el empresario no recauda, se refiere a la forma en la que pagas tus impuestos vía electrónica, pero la recaudación es interna, relacionada con las decisiones en materia aduanera, en la relación con sus estados y sus participaciones, pero con la presión que está ejerciendo la Secretaría de Hacienda está mandando el mensaje iba a continuar, en mi opinión, va a haber más fiscalización, reiteradamente el Presidente ha dicho que hay 50 mil millones de pesos pendientes de empresarios que deben”.

En cuanto a la importancia para la recesión que viene, porque si no hay economía no hay recesión, dijo, no va a ser solamente exclusiva de México, es punto clave evitar la pérdida masiva de empleos, van a cambiar las prioridades, eso es muy importante, sin embargo señaló que Los Cabos es diferente ya que el nicho del mercado es muy especial, la mayoría de los destinos turísticos.