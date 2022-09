Que cada quien sea responsable del uso del cubrebocas, opinan ciudadanos

A partir de este 28 de septiembre, será opcional el uso del cubrebocas en Baja California Sur, así se estableció en la sesión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Esto, ante la reducción significativa de indicadores epidemiológicos por COVID-19, por lo que se determinó que únicamente será obligatorio en unidades de salud, aeropuertos y aulas, para reducir riesgos en las personas más vulnerables y dar oportunidad de incrementar la cobertura de vacunación en menores de edad.

Respecto al uso del cubrebocas, el equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a la calle a preguntar acerca de esta disposición gubernamental. La pregunta fue ¿Está de acuerdo en eliminar el uso de cubrebocas?

“Yo sí estoy de acuerdo en hacer nuestra vida normal, como antes de la pandemia, sin el cubrebocas. Obviamente, hay lugares que sí lo exigen, por ejemplo, las tiendas grandes, los supermercados y algunos otros lugares donde el espacio es cerrado.

En lo personal casi no lo uso, nada más como aquí, que estoy cerquita con usted, si se acerca mucho la gente también lo uso, aunque generalmente ya no lo uso y en la calle no me lo pongo”, respondió María, una ciudadana de Los Cabos.

“Ora sí que, depende de la persona. Ora sí que, cada quien, si gusta usarlo todavía pues adelante, los que no, puede es decisión de uno”, finalizó.