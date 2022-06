Se caducan 3 mil vacunas contra el Covid-19 en BCS

De acuerdo con una entrevista exclusiva que sostuviera para el noticiero CPS Noticias, la delegada de Programas para el Desarrollo de Baja California Sur, Yassen Weichselbaum, mencionó que se tuvo que replantear los procesos de vacunación a nivel nacional, por este motivo ya no se están realizado campañas masivas de vacunación; ahora las brigadas correcaminos llevan a cabo estos procesos dentro de los Centro de Salud para que estos sean más eficientes.

Hasta el momento el 95% de la población cuenta con su primera dosis, y el 80% cuenta ya con esquema completo, por este motivo la demanda disminuye para la aplicación del biológico y se busca replantear los procesos de vacunación de los ciudadanos pendientes por completar sus esquemas.

“En ese sentido, cambió la estrategia de la aplicación de las vacunas, por lo mismo que me comentas Luis, se hizo un distribución individual, ya no fue Bienestar quien no acompañó a las dependencias federales para la aplicación de la vacuna, solo fuimos acompañando a la Secretaría de Salud, es decir a las instituciones estatales y eso hizo que perdiéramos el control del número a quien se le aplicaba. Pero lo que sí sabemos por la comunicación directa que tenemos con las brigadas correcaminos que se tuvieron que desechar, porque ahora no podemos estar juntando las diez personas por frasco”.