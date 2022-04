El 30 de abril caducan las vacunas contra el covid-19

Más de 90 mil vacunas contra el covid-19 caducarán el próximo 30 de abril. Al respecto, la delegada de programas para el desarrollo en Baja California Sur, Diphna Yanssen Weichselbaum, mencionó que los reactivos recibidos por el gobierno federal venían con fechas cercanas a expirar.

La proximidad de la fecha no es lo más preocupante para la representante de la Delegación del Bienestar, sino que en el estado hay 275 mil personas sin las tres dosis, volviéndolos más propensos a contraer el virus.

“Lo alarmante no es tener un volumen importante de vacunas a caducar pronto, lo alarmante es que arrancamos una jornada importante de socialización, que son las vacaciones de semana santa, después de dos años de estar confinados, y que desafortunadamente estamos llegando a este periodo vacacional con 210 personas que no se aplicaron su tercer dosis y 65 mil personas que no han completado sus esquemas de vacunación”, destacó.