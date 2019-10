Cae presunta banda de secuestradores en Oaxaca

Oaxaca, 22 Oct (Notimex).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) capturó a un grupo de ocho probables responsables del delito de secuestro, en agravio de F. D. R. R., cometido en el municipio de Ejutla de Crespo, región de los Valles Centrales, el pasado 17 de octubre.

La dependencia señaló que se trata de los imputados M. A. J. M., V. O. B., A.S. C., C. A. A. D., A. F. M., L. E. R. M., G. J. A. A., y P. L. M. M., quienes fueron detenidos en flagrancia por agentes estatales de investigación de la Unidad Especializada contra el Secuestro, y presentados inmediatamente ante la autoridad.

Explicó que de acuerdo con la carpeta de investigación 36055/FDAI/UECS/2019, el 15 de octubre de 2019, aproximadamente a las 18:00 horas, la víctima fue privada de su libertad cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el Barrio Chino, municipio de Ejutla de Crespo.

Los atacantes entablaron comunicación con los familiares del secuestrado, exigiéndole una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación y la entrega de dos unidades de motor, señaló.

Ante estos hechos, la institución de procuración de justicia, a través de su Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dio inicio a un operativo el 17 de octubre de 2019 en Ocotlán de Morelos, lugar donde se aprehendió a M. A. J. M., V. O. B., A. S. C. y C. A. A. D.

La Fiscalía dijo que, en esa misma fecha, aproximadamente a las 13:45 horas, elementos estatales aprehendieron a., A. F. M., L. E. R. M., G. J. A. A., y P. L. M. M., quienes transitaban en una camioneta de color blanco sobre el libramiento que conduce de Ocotlán de Morelos a Ejutla de Crespo, transportando una de las unidades de motor entregadas por los familiares previamente.

LA FGEO añadió que estas ocho personas fueron puestas a disposición de la autoridad y solicitaron ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación se llevará a cabo el próximo 24 del presente mes.