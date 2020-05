Caen fondos para promoción de Los Cabos en un 40 %: Fiturca

Cabo San Lucas.- Hasta en un 40 por ciento ha caído la recaudación para la promoción turística de Los Cabos con motivo de la pandemia COVID-19 vía impuesto al hospedaje y fideicomiso privado, no obstante se continúa con la promoción del destino con los recursos que ya se tienen hasta el momento.

Así lo reveló el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) Rodrigo Esponda Cascajares.

“La afectación en la recaudación vía el impuesto al hospedaje es muy severa, como va de la mano con el flujo turístico así como estábamos platicando si no hay flujo turístico al destino no hay estancias en los hoteles y no hay recaudación y no hay recursos para promoción, esperamos que esto se pueda reactivar para que nosotros podamos contar con los recursos en lo que hemos estado realizando son ajustes, optimizaciones, recortes para que se haga la inversión en promoción lo más ajustado posible a lo que suceda”, subrayó.