Caen ventas hasta en un 80% en comercios de comida

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.-Hasta en un 80% se redujeron las ventas para puestos de comida abulantes y semifijos ante la pandemia del coronavirus en la capital del estado.

Fue así como lo compartió el señor, José Martín Navarro cargador de un puesto de mariscos, comercio del cual depende el sustento de dos familias, quien además agregó desconoce aún si podrán o no continuar con sus labores.

“Un 80%, sí nos está afectando mucho porque de aquí nos estamos manteniendo dos familias y aparte mis papás, entonces sí nos pega duro… nos han bajado mucho las ventas, de hecho ahorita estamos esperando si habrá alguna suspensión por el trabajo o si vamos a seguir laborando, no sé qué vaya a pasar, esperamos también que nos digan a ver qué va a pasar porque así no podemos estar viniendo a trabajar de oquis, porque no vendemos casi nada”, declaró.

Compartió que la situación es cada vez más difícil al ser esa su única fuente de ingresos, por ello, dijo que, de continuar la situación lo mejor sería que suspendieran por completo y se les proporcionara algún tipo de apoyo.

“Yo he escuchado mucho en las redes sociales, eso de quédate en tu casa y no salgas, que pues a mucha gente se le hace fácil decir que no salgan, pero muchos salimos por necesidad, no salimos porque queremos estar aquí. Si las autoridades están recomendando que no salga uno de sus casas, nosotros también lo podemos acatar, pero sí queremos algún tipo de ayuda para quedarnos en nuestras casas también nosotros”, consideró.