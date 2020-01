Caída del PIB ya se esperaba, pero hay bienestar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la contracción en la economía mexicana reportada por Inegi “ya se esperaba”, y afirmó tener “otros datos”que revelan que aunque no haya crecimiento, hay desarrollo y bienestar. “A mí no me importa mucho porque, repito, crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos. En el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo se acumuló en unas cuantas manos”, dijo en su conferencia matutina.

Aseguró que lo importante no es sólo el crecimiento del PIB, sino que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, y eso es lo que lo tiene tranquilo, pues abajo hay más capacidad de compra y no hay crisis de consumo. Te recomendamos: Juez rechaza echar abajo consulta por Tren Maya, pero otorga suspensión “Me importa mucho la economía familiar (…) Sí va a haber crecimiento, por eso ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único”, destacó el presidente López Obrador.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México retrocedió 0.1 por ciento en 2019, lo que representa el primer retroceso desde 2009, año de la crisis financiera mundial. El crecimiento no logró el nivel estimado por el gobierno federal, que esperaba un alza de entre 0.6 y 1.2 por ciento. Además, queda debajo de lo estimado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal, que preveían se quedara sin cambios.