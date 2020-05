Calderón llama a AMLO a dejarse de distractores y atender pandemia

(Notimex).- El expresidente Felipe Calderón llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar de distraer a la opinión pública y concentrarse en el combate a la pandemia COVID-19.

En su cuenta de Twitter @FelipeCalderon, el exmandatario respondió a las declaraciones del Ejecutivo federal en torno a que, si la población lo solicita, abriría una investigación contra Calderón Hinojosa y otros exmandatarios.

“Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”, demandó el expanista.