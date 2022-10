Calderón sí estuvo bajo investigación; afirma López Obrador

Tras las declaraciones de Adán Augusto López en las que revela un supuesto juicio internacional en contra del expresidente Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador este miércoles afirmó que efectivamentem Estados Unidos abrió un expediente aunque desconoce si este sigue vigente.

“En su momento se abrió un expediente no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos [Estados Unidos y México], no es nada más un asunto de la delincuencia”,

Señaló que el operativo “Rápidos y Furiosos” fue implementado en la administración Obama y permitió la entrada de más de 2 mil armas largas a México con el fin de rastrear a los grupos criminales que las adquirían.

“No tengo yo más información que esa, que es de dominio público y sí está probado que llevaron a cabo ese operativo, se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón de eso no hay duda y que dieron el permiso”, sentenció.