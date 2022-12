Ya hay calendario para los torneos de pesca de 2023

Inicia el 2023 y con él, la actividad deportiva en los mares de Baja California Sur; Juan Javier García Davis, coordinador de los torneos de pesca deportiva del estado por parte del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, informó que desde el 15 de enero empezará la competencia con el torneo Wahoo Classic Marina Puerto Los Cabos, B.C.S. México, considerado el primer torneo registrado en el calendario de pesca y con el cual dan inicio formalmente las actividades más importantes del año.

“Vamos a iniciar este 2023 muy bien, tenemos el primer torneo de pesca, será en San José del Cabo, el día 15 de enero, posteriormente nos vamos a Mulegé Fishing Tournament, es en La Jungla el 17 de febrero, de ahí nos vamos a las fiestas tradicionales en San José del Cabo, de nuevo el 19 de marzo y el cuarto torneo que tenemos en el calendario es el torneo de pesca en San Evaristo, los días 24 y 25 de marzo.”

Especies que estarán en competencia

“Por mencionarte el de San José del cabo es el torneo internacional de Wahoo, ahí están buscando Wahoo más grande los equipos, en La Jungla en Mulegé será Jurel de castilla y en las Fiestas Tradicionales de San Jóse del Cabo será de Tuna, Dorado y Wahoo, en San Evaristo será de Jurel de Castilla y el quinto torneo que tenemos en Loreto es de Jurel de Castilla”

De esta forma, es que se tiene repartido el calendario del primer semestre; los torneos se concentrarán en los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé que serán los de mayor actividad en esta primera mitad del año. A partir de marzo, abril, mayo y junio, se tendrá un calendario muy interesante en la parte norte del estado, ya que en junio se tiene contemplada la final, en Loreto, del serial Fishing in the Five mientras que el año pasado, el torneo inició el 7 de julio.

Así que se viene un 2023 lleno de actividad en torno a la pesca deportiva a lo largo de toda la Media Península, recorriendo todos los municipios y generando derramas económicas muy importantes para el estado como las recibidas en el 2022.