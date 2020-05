Califica Armida Castro como crítica la situación financiera del Oomsapas

San José del Cabo.- Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos calificó como crítica la situación económica del Organismo Operador Municipal del Sistema del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, refiriéndose a que en esta situación fue que recibieron la dependencia y que por fortuna sigue siendo autónoma en sus pagos:

“Crítica, como lo era cuando la recibimos, hemos saneado en mucho las finanzas así como la administración de agua potable, afortunadamente sigue siendo autónomo para los pagos, no hemos retrasado ningún pago de nómina y estamos sacando adelante los gastos de operación que son importantes ahorita porque suspendimos todos los cortes, además estamos trabajando con un reparto de alrededor de 90 viajes en pipas para las 13 colonias de Cabo San Lucas que no tienen red, aparte los apoyos que estamos brindando a las zonas irregulares con el reparto de agua, por lo que sin duda es difícil la situación del Organismo”.

Por igual forma indicó que recientemente se reunió con el equipo del Organismo Operador para garantizar que van a sacar adelante los pagos urgentes que se aproximan con este fin de mes.

“Estamos con la esperanza de poder empezar con la reactivación paulatina y con ello poder empezar a recuperar y dar los pagos, realmente no nos negamos a pagar con el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en general en los municipios impera que hay una gran responsabilidad, pero para nosotros que la CFE nos mantenga el servicio es importante”.

Asimismo destacó que en los municipios impera la responsabilidad que tienen por cumplir sus compromisos, sin embargo con la contingencia sanitaria señaló, es de suma importancia que los respalden y les den cierta tolerancia, ya que dijo, el dotar de agua es un derecho humano y no pueden limitarlo por la falta de algún pago:

“A través de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) en donde tengo el honor y la responsabilidad de ser vicepresidente, estamos haciendo lo propio, haciendo una gestión permanente, ya que son tiempos en donde la gran mayoría de los ayuntamientos, y nosotros no somos la excepción, estamos ajustando nuestras finanzas con idea de poder llevar el vital líquido a los ciudadanos, y en el tema en particular y en este exhorto, ojalá y hagamos que las voces unidas puedan generar el tomar un acuerdo más allá de un convenio, es un acuerdo que nos permite garantizar que no nos van a cortar la luz porque de eso depende la desalinizadora, los pozos y definitivamente el poder dotar del vital líquido a los ciudadanos”.