Califican a INE como sobre protagonista e irrelevante la Revocación de Mandato

Fernando Altamirano, integrante del Grupo Madrugadores dio a conocer que los ataques del INE en contra del Gobierno Federal rayan en la imparcialidad e imprudencia, acciones que no abonan nada bueno a la democracia, además de criticar la consulta ciudadana de Revocación de Mandato como un proceso infecundo.

Explicó que desde inicio de sexenio se ha visto una fuerte confrontación entre el Instituto Nacional Electoral, el Gobierno Federal y el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, algo que no debería de ser, señalando a los Consejeros del INE como sobre-protagonistas.

“Un árbitro tiene que manejarse de una manera más prudente, imparcial, obviamente cumpliendo con su función que le dicta la ley y la Constitución, sin embargo, se han excedido y eso, no le hace un favor al instituto ni a México coló tampoco a la democracia Mexicana, el ataque ha sido frontal y eso es innegable, pero la respuesta no ha sido la correcta a mi entender”.

En cuanto a la consulta de Revocación de Mandato a celebrarse el próximo 10 de abril, le parece un ejercicio estéril en México, reconoció que esta consulta es positiva para cualquier democracia, sin embargo, como se está generando en México es un ejercicio sin mucho sentido.

“La mayoría de la población no quiere que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, queremos que cumpla con el término por el cual fue elegido y lo cumpla de la mejor manera pero que el Partido en el poder, Morena está promoviendo el ejercicio de revocación de mandando, no tiene sentido, sabemos que el presidente goza de bastante popularidad, además la oposición no tiene el poder y el arrastre para ganar esta revocación”.