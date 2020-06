Calíope

Nos salió muy caro

César Romero Gabriell

Muy caro le salió al comediante conocido como Chumel Torres la invitación del Conapred a un foro sobre racismo y clasismo en México. Además haber sido des-invitado y de levantar una polémica en torno a su persona, precisamente por racista y clasista (además de misógino), HBO le canceló su programa, presuntamente a petición de Beatriz Gutiérrez Müller. En medio de esta polémica, la titular del Conapred, Mónica Maccise, renunció al cargo y le siguieron Mara Gómez Pérez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la secretaría de Salud. Mara Gómez salió por sus cuestionamientos sobre la reducción presupuestal de la CEAV, que impedirían la atención a víctimas. Asa Cristina Laurell, por su parte, renunció luego de exponer las diferencias con el secretario Alcocer de desaparecer el área en que ella laboraba y donde realizó un diagnóstico de las condiciones de los servicios de salud en los estados.

Pero lo peor no es ya no contar con tres destacadas colaboradoras en el gobierno federal, sino que el penoso episodio dio pie a una nueva embestida del presidente López Obrador para desmantelar a los órganos autónomos, bajo el pretexto de gastar mucho presupuesto y simular sus actividades.

El titular del ejecutivo fingió no saber de la existencia del Conapred, luego de haber conocido de cerca a su creador, don Gilberto Rincón Gallardo, y de cuya relación da cuenta Ricardo Raphael en su columna del pasado 18 de junio. No era más que puro teatro para hacer ver que el Conapred ya estaba en la mira y que estaban pensando en incorporarlo a la estructura del gobierno federal. Y sin embargo el Conapred sí ha servido y ha gastado muy poco de lo que nos quiere hacer creer el presidente. Para hacer un conteo rápido: ha ayudado a las trabajadoras domésticas y a su incorporación al IMSS, al reconocimiento del matrimonio igualitario, es instancia de consulta de distintas dependencias gubernamentales como las secretarías de Educación, Salud, Trabajo, entre otras. Sirve para las denuncias entre particulares y hacia servidores públicos, actividad que no podría seguir haciendo si fuera una dirección en la secretaría de Gobernación. Por eso es autónomo. Es, además, una instancia pequeña, con poco presupuesto y que no ha estado metida en escándalos de corrupción.

Pero lo mismo podría suceder con otros órganos autónomos, ya no digamos el INE, encargado de las elecciones en este país, o del Banco de México. La insistencia de López Obrador de reducir el gobierno tiene la enorme desventaja de hacernos perder un marco institucional que se ha ganado con sangre y que sirve de mínimo contrapeso para el ejercicio del poder, y no sólo del federal. Este lamentable enfrentamiento entre Chumel y Gutiérrez Müller nos está saliendo muy caro a todos.

