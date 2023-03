Como ya se había informado con anterioridad, una serie de problemas afectan la salud de los vecinos de la calle Herreros en la colonia Santa Rosa de Los Cabos. Durante un nuevo recorrido por esta calle, vecinos de la zona brindaron su testimonio sobre la gran contaminación localizada en dicho lugar.

Una de las personas entrevistadas fue el señor Guillermo García Sánchez, habitante de la calle Herreros, quien refiere que este problema es causado por unas personas que viven una calle adelante.

La presencia de una gran cantidad de contaminantes afecta la imagen de la calle Herreros. Durante este recorrido fue posible visualizar muebles, desechos de restos de comida, así como residuos de hogar, aunado a ello se pudo observar algunos restos con indicios de quema, motivo por lo cual la acumulación de estos desechos es un peligro potencial para la creación de un incendio.

“Yo quisiera hacer esta denuncia para que ustedes me apoyaran a que se hiciera algo al respecto, porque aquí en mi casa hay familia y niños e incluso mi suegra tiene el problema de cáncer y la verdad todo esto nos está complicando, ya que este foco de infección no ayuda en nada para que se recupere, igual mis hijas todo el tiempo están enfermas y yo soy una persona que sufre asma y este problema me está afectando. Realizamos esta denuncia para ver si alguien puede ayudarnos, porque ya no sabemos qué hacer, ya que vamos con las dependencias correspondientes, pero no nos han solucionado nada”.