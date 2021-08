Cámara de Diputados comparecerá como “parte ofendida” en caso Anaya

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reveló que desde el pasado lunes recibió por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), un citatorio, para que el órgano legislativo compareciera este jueves por el caso Anaya.

Entrevistada en las instalaciones de San Lázaro, indicó que la solicitud fue para que un representante declare en calidad de “parte ofendida”, acto al que acudió el representante jurídico, Luis Genaro Vásquez Rodríguez.

“La Cámara de Diputados fue citada a comparecer por el caso Anaya como parte ofendida, es decir, como víctima y bajo apercibimiento de que al no acudir podíamos ser sancionados hasta con 100 unidades de medida (8 mil pesos).

Entonces el coordinador de asuntos jurídicos acudió el día de hoy a este citatorio, sin embargo, me informó que la audiencia se difirió al 4 de octubre, porque la defensa de Ricardo Anaya logró acreditar que no tuvo acceso al expediente y por lo tanto no conocía la naturaleza de los cargos que les están imputando”, expuso.