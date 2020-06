Cámaras y Colegios acuerdan con titular de Sepuim reforzar aspectos en obras de construcción

San José del Cabo.- Genaro Ruiz Hernández, secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad (Sepuim) convocó a reunión virtual de trabajo al Colegio de Arquitectos estatal y sección Los Cabos, Colegio de Ingenieros en Los Cabos y estado, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para revisar cómo inició actividades el sector de la construcción y qué aspectos se requieren fortalecer para preservar la seguridad en las áreas de trabajo.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, informó que fue muy productiva la reunión y acordaron trabajar en cuatro aspectos básicos: la sanitización en el transporte de personal, mejor manejo de los tapetes de sanitización en las obras, mayor control de las obras pequeñas que no están colegiadas y hacer uso de la nanotecnología.

“El primer punto y el más importante que se revisó es el asunto del transporte de personal al centro de trabajo y de regreso a sus casas; es un punto importante que no se ha logrado controlar al cien por ciento, va caminando pero lento; se dieron varias opciones de sanitización y se solicitará el apoyo de la Marina, de la Policía Federal y Tránsito Municipal, para que revisen en la carretera el tema de los transportes.

El segundo tema planteado, las obras pequeñas que no tienen control, ni de colegiados ni cámaras; aquí se dio la opción de que los directores responsables de obra (DRO), quienes tienen que ser los encargados de aplicar los protocolos y se lleven a cabo las obras como debe de ser.

Resaltó que también hubo una propuesta interesante por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

“Hubo una propuesta muy interesante de la CMIC, de trabajar 10 horas diarias de lunes a jueves, para que viernes y sábado no haya movilidad urbana en la ciudad ni en la construcción; si puede ser una buena posibilidad trabajar de lunes a jueves y controlar poco más la cuestión de protocolos en las obras; en la construcción tenemos la responsabilidad de actuar bien y con este tipo de reuniones será posible mejorar todos los detalles y el destino pueda abrir y no ser una obstrucción para las demás actividades económicas”.

Participaron en la reunión por parte de los colegios y cámaras: Carlos Estrada, presidente de la Canadevi; Gilberto Lira, presidente del Colegio de Ingenieros en Los Cabos; Eduardo Rondero, del Colegio de Ingenieros en BCS; Luis Alfonso Huerta, titular de la CMIC y Alberto Medina Chavarín, presidente del Colegio de Arquitectos.